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الثلاثاء، 04-01-2022 11:27 ص

الضريبة: كل فرد في الأسرة من غير الزوجين يعامل كمكلف مستقل

ضريبة الدخل


الوكيل الإخباري - قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، إنّ مجموع الإعفاءات التي يستحقها رب الاسرة المعيل عن الدخل المتحقق خلال 2021، تبلغ 23 ألف دينار منها الإعفاء الشخصي بواقع 9 آلاف دينار و9 آلاف دينار بدل اعالة.

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وأضافت الدائرة، أن اعفاء الاسرة خلال العام الماضي مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة يبلغ 5 آلاف دينار، حيث منح القانون ألف دينار للمكلف وألف دينار لزوج المكلف وألف دينار لكل ولد وبحد اقصى 3 أولاد.


‏وأشارت، أن قانون ضريبة الدخل قد رتب إعفاء خاص لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة ‏في ‏الاسرة بواقع 2000 دينار لكل شخص مهما ‏بلغ ‏عدد الذين تنطبق ‏عليهم الشروط يتم إضافتها ‏للإعفاءات الشخصية والإعالة ونفقات ‏العلاج ‏والتعليم ‏والإيجار وفوائد قروض ‏الإسكان والمرابحة التي تضمنها القانون.


‏وبخصوص المكلف غير المعيل فقد منحه القانون 9 ألف دينار إعفاء شخصي بالإضافة الى ألف دينار بدل نفقات متعلقة بالعلاج والتعليم والإيجار وفوائد ‏قروض الإسكان ‏والمرابحة.


ولفتت، إلى أنه يحق للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في الأردن إذا كان يتولى إعالتهم.


وأوضحت الدائرة، للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من أكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الاعالة شريطة تقديم فواتير أو مستندات معززه لذلك وإلا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.


وبينت، أنه في حال تم تقديم إقرارات ضريبية دخل مشتركة أو منفصلة من ‏قبل ‏الأزواج لا يجوز أن ‏يتجاوز ‏حجم الإعفاء المسموح ‏به ‏للمكلف ولمن يعيلهم عن (23000) دينار وعلى الزوج  التأكد عند تقديم الاقرار من عدم ادراج الحصول على اعالة الزوجة اذا كانت زوجته تعمل وقامت بتقديم اقرار ضريبة الدخل وحصولها على الاعفاء الشخصي.


كما أوضحت الدائرة، أنه لغايات احتساب ضريبة الدخل فان كل فرد في الأسرة من غير الزوج والزوجة يعامل كمكلف مستقل عن الدخل الذي يحققه ولا يتم احتساب الدخل الذي يحققه ضمن دخل رب الأسرة.


 




 

 


 

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