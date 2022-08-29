الضريبة : 100 ألف فاتورة تم تحميلها على تطبيق فواتيري

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن عدد الفواتير التي تم تحميلها على تطبيق فواتيري حتى الآن بلغ حوالي 100 ألف فاتورة تم إرسالها من قبل حوالي 30 ألف شخص قاموا باستكمال إجراءات التسجيل على تطبيق فواتيري.

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وأوضحت الدائرة ان التطبيق يمكن تنزيله باستخدام كلمة "فواتيري" او Fawateery من خلال الدخول الى متجر جوجل (Google play) او متجر ابلApp Store

ونوهت انه بعد ذلك يتم تحميل الفواتير المتعلقة بالسلع أو الخدمات من خلال تصويرها من كاميرا الهاتف مباشرة أو تحميلها على التطبيق من استديو الهاتف على أن تكون هذه الفواتير واضحة ومكتملة الشروط ولا تقل قيمتها عن الدينار.



واتاحت الدائرة تحميل التطبيق لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات والمقيمين على ارض المملكة من غير الأردنيين على هواتفهم النقالة اسوة بالأردنيين من خلال ادخال الرقم المتسلسل الممنوح لهم وتاريخ الميلاد.



وبينت أن التطبيق لا ينحصر على تحميل فواتير السلع بل يتيح لمستخدميه تحميل الفواتير بكافة أنواعها بما فيها فواتير الخدمات التي يتم تقديمها لهم مقابل بدل بما فيها الخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات التي يتم دفع بدل لها.



كما يتيح التطبيق لجميع المستخدمين المشاركة في الحصول على الجوائز التي توفرها الدائرة في حال ارسال المعلومات المتعلقة بحالات الامتناع عن إعطاء الفواتير لهم من خلال الحقل المخصص لهذه الغاية على التطبيق .

