الخميس 24-08-2023
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الخميس، 24-08-2023 02:57 م

الضريبة: 25 ألف دينار جائزة السحب الثالث لتطبيق فواتيري في 20 أيلول القادم

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي أنه سيتم في نهاية العشرين من أيلول القادم إجراء السحب الثالث لجوائز تطبيق فواتيري وأن قيمة الجائزة الأولى تبلغ 25 ألف دينار أردني.

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وأوضح انه سيتم توزيع عشرات الجوائز تشمل أجهزة كهربائية ومكيفات وشاشات تلفزيونية وليرات ذهبية وبطاقات بنكية مدفوعة مسبقا وكربونات بنزين وعطور وغيرها من الجوائز.

ودعت الدائرة جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة بالسحب الثالث للحصول على الجوائز المبادرة إلى تحميل صور فواتير السلع والخدمات التي يدفع ثمنها على تطبيق فواتيري أولا بأول لزيادة فرصتهم في الحصول على الجوائز.

وأوضحت أن التطبيق لا ينحصرعلى تحميل فواتير السلع بل متاح تحميل الفواتير بأنواعها كافة بما فيها فواتير الخدمات التي يحصلون عليها مقابل الخدمات التي تقدم لهم مقابل بدل ومن ضمنها الخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات التي يدفع بدل لها.

وبينت أن التطبيق يتيح لجميع المستخدمين المشاركة في الحصول على الجوائز التي توفرها الدائرة في حال تزويد المعلومات المتعلقة بحالات الامتناع عن إعطاء الفواتير لهم من خلال الحقل المخصص لهذه الغاية على التطبيق.


ويجري تنزيل التطبيق على الهواتف باستخدام كلمة فواتيري Fawateery)) من خلال الدخول إلى متجر جوجل بلاي Google play)) أو متجر  أبل ستور App Store  وبعدها يجري تحميل الفواتير المتعلقة بالسلع أو الخدمات من خلال الهاتف مباشرة أو تحميلها على التطبيق من استديو الهاتف على أن تكون هذه الفواتير واضحة ومكتملة الشروط ولا تقل قيمتها عن الدينار.


 




 

 


 

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