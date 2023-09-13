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الأربعاء، 13-09-2023 02:05 م

الضريبة: 25 ألف دينار جائزة السحب الثالث لتطبيق فواتيري يوم الأربعاء القادم

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن السحب الثالث لجوائز تطبيق فواتيري، سيجري يوم الأربعاء القادم، لسحب حوالي 140 جائزة، من بينها الجائزة الأولى وقيمتها 25 ألف دينار، بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل أجهزة كهربائية، ومكيفات، وشاشات تلفزيونية، وأجهزة هواتف خلوية، وكوبونات بنزين.

وأوضحت الدائرة، أن تطبيق فواتيري جاء بهدف تعزيز ثقافة طلب الفاتورة، وضمان الحصول على فاتورة، لقاء شراء أي سلعة أو بدل الحصول على أي خدمة دون أن يتم طلبها. 

وبيّنت أنه لا ينحصر الدخول في السحب على تحميل فواتير السلع، بل متاح لتحميل الفواتير بكافة أنواعها، بما فيها فواتير الخدمات التي يتم الحصول عليها مقابل بدل، كالخدمات الطبية، والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات، وغيرها من الخدمات الأخرى، التي يتم دفع بدل الحصول عليها.

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وأشارت الدائرة إلى أن التطبيق يتيح لجميع المستخدمين المشاركة في الحصول على الجوائز التي توفرها الدائرة في حال تزويد المعلومات المتعلقة بحالات الامتناع عن اصدار او إعطاء الفواتير لهم من خلال الحقل المخصص لهذه الغاية على التطبيق.

وقالت الدائرة، إن تطبيق فواتيري متاح للتحميل من جميع المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار والفئات سواء أكانوا مكلفين ضريبياً أو غير مكلفين.

 




 

 


 

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