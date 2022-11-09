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الأربعاء، 09-11-2022 08:46 م

الضمان الاجتماعي : المؤسسة مستمرة برسالتها كمؤسسة وطنية

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الوكيل الاخباري - هنأ المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدير عام المؤسسة الدكتور محمَّد صالح سليمان الطَّراونة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه مديراً عاماً لها.

وأكد المركز الإعلامي في بيان صحفي صادر عنه مساء اليوم أن المؤسسة مستمرة برسالتها كمؤسسة وطنية تُعنى بتحقيق احتياجات جمهورها من أفراد ومنشآت، وتقديم وتوفير كافة الخدمات لهم وفق أفضل المعايير والممارسات الفُضلى وبما ينسجم مع مبادئها ومرتكزاتها التي تقوم عليها، كما ستبقى مستمرة في تحقيق رؤيتها وفق قيمها الجوهرية وأهدافها التي أُنشئت من أجلها.

وبيّن المركز الإعلامي أن المؤسسة مستمرة في تعزيز مركزها المالي وديمومته لتواصل رسالتها للأجيال الحالية والقادمة، وأن أولويات المؤسسة في المرحلة المقبلة ستكون مع شركائها من المؤمن عليهم المشتركين والمتقاعدين وكافة المنشآت العاملة على أرض المملكة بصفتهم الشركاء المعنيين بكافة التوجهات الاستراتيجية لها، مؤكداً على دور الإعلام كشريك استراتيجي للمؤسسة في توعية جمهورها ووضعهم بكافة مستجدات وأخبار الضمان الاجتماعي.

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