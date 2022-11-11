الضمان: الدراسات الاكتوارية تسعى لكشف المخاطر وتقليلها في المستقبل

الوكيل الإخباري - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الدراسات الاكتوارية تسعى لكشف المخاطر وتقليلها في المستقبل استنادا لأساليب الإحصاء الرياضي.

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وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن هذه الأساليب تضمن تضمن سلامة النظام التأميني لخدمة الأجيال الحالية والقادمة.

وأضافت أن مدير عام الضمان الجديد الدكتور محمد الطراونة له خبرة طويلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي وسيكون حريصا على ديمومة هذا النظام التأميني مستندا على خبراته العلمية والعملية التي تتميز سيرته الذاتية بها.

يشار إلى أن الطراونة هو خبير اكتواري معتمد وزميل جمعية الاكتواريين الأمريكية في مجال ديمومة أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي واحتياطيات شركات التأمين واستثمار أموالها منذ عام 2002، وخبير اكتواري معتمد ومرخص من قبل البنك المركزي الأردني، بالإضافة لكونه أيضا محلل مخاطر مالية واستثمارية معتمد من جمعية الاكتواريين الأمريكية منذ عام 2006.