ترجيح استثناء المتقاعدين المؤمنين صحيا العاملين بالقطاع الخاص من تأمين الضمان

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

رجحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استثناء المتقاعدين المشمولين بتأمين صحي حكومي أو عسكري ويعملون حاليا في القطاع الخاص ومشتركين بالضمان الاجتماعي من الشمول بتأمين صحي الضمان.

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وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن تأمين صحي الضمان لن يكون إجباريا لكل متقاعد مستفيد من تأمين صحي حكومي أو عسكري سواء كان مستفيد رئيس أو منتفع من قبل أحد أبنائه أو زوجه/ زوجته.



وأضافت أن المتقاعدين في الخارج غير مشمولين بالتأمين الصحي الذي سيتم إقراره خلال الفترة المقبلة.



وتشير التوقعات إلى دخول نظام تأمين صحي الضمان حيز التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2023.



يذكر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اقترحت نظام تأمين صحي لشمول كافة العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير الحاصلين على التأمين صحي، على أن يتم اقتطاع نسبة 5% من إجمالي الراتب الخاضع للضمان.