%20 من متقاعدي الضمان يحصلون على 50% من مجموع الرواتب التقاعدية

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن المتقاعدين الذين مضى على تقاعدهم خمس سنوات قد حصلوا على 190% من اجمالي الاشتراكات المدفوعة منهم وعنهم، أي نحو ضعفي اشتراكاتهم التي دفعوها خلال فترات عملهم.

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ووفقا للبيانات أن المتقاعدين الذين مضى على تقاعدهم عشر سنوات حصلوا 430% أي أكثر من أربعة أضعاف اشتراكاتهم المدفوعة خلال سنوات الخدمة.



كذلك من مضى على تقاعده خمسة عشر سنة حصل على 650% أي ستة أضعاف ونصف حجم اشتراكاته المدفوعة، وفق البيانات.



أما من مضى على تقاعده عشرين سنة فقد حصل على 910% أي عشرة أضعاف اشتراكاته المدفوعة.



بيانات الضمان الاجتماعي بينت أيضا أن عشرين بالمئة من المتقاعدين يحصلون على 50% من الرواتب التقاعدية فيما يتقاسم 80% من المتقاعدين الـ 50% الأخرى.

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