الضمان تطلق خدمة جديدة

الوكيل الإخباري - أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة الدردشة التفاعلية (Daman Bot) على موقعها الإلكتروني متضمنةً خدماتٍ وميزاتٍ إضافية مزودةٍ بخاصية الاستعلام الشخصي كخدماتٍ عامةٍ عن بياناتِ المشترك في الضمان، وبياناتٍ خاصةٍ بالتعطل عن العمل، والتقاعد، وبيانات ذممٍ ماليةٍ دون وجه حق، والاستفسار عن معلومات مشتركٍ آخر، حيثُ يمكن الاستفادة منها من خلال دخول المشترك لحسابه الشخصي في الخدمات الإلكترونية والاطلاع على البيانات المطلوبة.

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وبيّنت المؤسسة في بيانٍ صحفيٍ صادرٍ عن مركزها الإعلامي أن خدمة الدردشة التفاعلية (Daman Bot) تأتي لغايات توفير قنوات اتصالٍ وتواصلٍ متعددةٍ وسهلةٍ لمشتركيها ومتقاعديها، لحصولهم على المعلومات دون الحاجة لمراجعة المؤسسة، كما أنها تعتبر من قنوات الاتصال والتواصل التي تقدّم الخدمة على مدار (24) ساعة في اليوم وفي كافة أيام الأسبوع.



وأضافت المؤسسة أنها حريصة على استمرار تطوير قنوات تواصلها مع جمهورها وتوفير الوقت والجهد عليهم بما يسهم في رفع مستوى رضاهم عن خدماتها.

وبينت المؤسسة أن الخدمات العامة التي توفّرها هذه الخدمة تتضمن الرقم الوطني ورقم التأمين (الضمان) للمشترك، وبيانات المنشأة التي يعمل لديها من اسمها ورقم تأمينها وراتبه الخاضع للضمان حالياً وعدد اشتراكاته ونسبة الاشتراكات التي يتحملها المشترك من راتبه الخاضع للضمان، وإمكانية الحصول على الرصيد الإدخاري وحالة المشترك إن كان موقوفاً أو فعّالاً وفيما إذا كان مشتركاً في مهنةٍ خطرة.



وحول بدل التعطل عن العمل، أوضحت المؤسسة أن الخدمة توفّر إمكانية الاستعلام عن بيانات التعطل والتي تتضمن الحصول على بدل التعطل عن العمل أو الرصيد الادخاري وقيمة هذا الرصيد.



وحول خدمات التقاعد، بيّنت المؤسسة أن الخدمة توفّر قيمة الراتب التقاعدي وتاريخ آخر تحويل للراتب وعدد المعالين وذمم مدينون للمتقاعد واقتطاعات التأمين الصحي وسلفة التقاعد وتمكين وبرنامج تقسيط والمتبقي من برنامج تقسيط وسلفة تمكين وكذلك نوع الراتب التقاعدي.



وحول البيانات الخاصة بالذمم دون وجه حق والاستفسار عن بيانات مشتركٍ آخر، أشارت المؤسسة إلى أن هذه الخدمة توفّر إمكانية الاطلاع على قيمة المبالغ المصروفة دون وجه حق، أما الاستفسار عن بيانات مشترك آخر فيتم طلب إدخال الرقم الوطني للأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني ومن ثم تصل إلى صاحب هذا الرقم الوطني رسالة على هاتفه تتضمن رقم تحقق فيتم تزويده للشخص الذي يقوم بالاستعلام عن بياناته لإدخاله وبعدها يكون متاحاً الاستعلام عن بياناته، ودون تزويد صاحب العلاقة برقم التحقق لن يكون الاستعلام متاحاً عن هذا الشخص.

