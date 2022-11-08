الضمان توضح حول صرف السلف للمتقاعدين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن صرف السلف المخصصة لمتقاعديها الأردنيين وحملة الوثائق الأردنية من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة يكون خلال فترة أسبوع إلى شهر من وقت تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني. اضافة اعلان





وقالت المؤسسة في ردها على "الوكيل الإخباري"، إن مالية الضمان تقوم بتحويل المبالغ المالية المخصصة للأشخاص المتقدمين إلى البنوك على أن يقوموا باستلامها فور وصول رسالة تفيد بذلك إلى المؤمن عليهم المتقاعدين، وغالبا يكون موعد الصرف بالتزامن مع صرف رواتب الضمان.



وأضافت أن قيمة السلف قد تصل إلى 10 أضعاف الراتب المحول إلى البنك وبسقف لا يتجاوز 10 آلاف دينار.



وكانت وصلت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف السلف للمتقاعدين، علما أن المؤمن عليهم كانوا قد تقدموا بطلبات الاستفادة منها منذ بداية الشهر الجاري.





