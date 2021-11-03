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الأربعاء، 03-11-2021 05:26 م

الضمان : مليون و (700) ألف مسجل في الخدمات الإلكترونية للأفراد والمنشآت

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن وصول أعداد الحسابات للمسجلين في خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني إلى مليون و (700) ألف حساب، منها مليون و (625) ألف حساب للأفراد و (75) ألف حساب للمنشآت، داعيةً جميع المواطنين والعاملين وضباط ارتباط المنشآت الى الدخول لموقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo  والتسجيل في خدماتها الإلكترونية.

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وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على ضرورة مبادرة كافة المواطنين الأردنيين داخل وخارج المملكة والذين لم يسبق لهم التسجيل في خدماتها الالكترونية إلى المبادرة بإنشاء حساب شخصي من خلال موقعها الالكتروني، وذلك ليتمكنوا من الاطلاع على كافة تفاصيل اشتراكهم بالضمان والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة.


وبخصوص الخدمات الإلكترونية المتوفرة للمنشآت، بيّنت المؤسسة أنه بإمكان أي منشأة لم تقم بتحديث بياناتها سابقاً إلى المبادرة بتحديثها للاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المتوفّرة لها والتي تمكّنها من متابعة كافة أمورها مع الضمان الاجتماعي بكل سهولة ويسر من خلال بوابة خدماتها الإلكترونية.
وأضافت المؤسسة أنه بإمكان جمهورها الاستفادة من تطبيقها على الهاتف الذكي من خلال الدخول على متجر التطبيقات  (app store) أو (google play) واختيار تطبيق (الضمان الاجتماعي الأردني) والضغط على خيار التحميل أو التحديث، مشيرةً أن أعداد مستخدمي التطبيق الفعّالين تجاوز (550) ألف مستخدم.
 
وأشارت المؤسسة إلى أن (99%) من خدماتها للأفراد والمنشآت متوفّرة إلكترونياً على موقعها مؤكدةً أنها تتجه حالياً نحو أتمتة خدماتها بنسبة (100%)، وأنه بإمكان الأفراد وضباط ارتباط المنشآت في حال واجهتهم أية صعوبات في استخدام خدماتها الالكترونية أو أية مشاكل في تقديم الطلبات التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد (117117) أو من خلال مركز الاتصال الوطني (065008080) وذلك على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع.

 

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