مدير المؤسسة التعاونية يؤكد ضرورة إيجاد برامج تنموية تخدم المجتمعات المحلية



الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي دور الجمعيات التعاونية في تنمية المجتمع المحلي، وايجاد تنمية حقيقية من خلال برامج تنموية تخدم أبناء المجتمع وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهم.



وشدد الشلبي لدى لقائه ممثلي جمعيات تعاونية خلال جولة في محافظة العقبة وزيارته عددا من الجمعيات، بحضور مدير التدريب التعاوني، ومدير تعاون العقبة، على أهمية التعاون وتبادل الخبرات، ومشاركة قصص النجاح وتقديم الأفكار التعاونية من قبل الجمعيات الريادية للجمعيات حديثة التأسيس؛ وذلك لوضعها على المسار الصحيح، اضافة الى ترسيخ ثقافة العمل التعاوني القائم على الاعتماد على الذات، والعمل الجماعي.

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