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الأحد، 20-08-2023 12:46 م

الضمان: منح دراسية لأبناء المتقاعدين والإعلان عن آلية توزيعها قريباً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انس القضاة، إن العمل الآن جارٍ على تصنيف قرابة 45 منحة جامعية ستقدم لابناء متقاعدي الضمان من الذين نجحوا في الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام.

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وأوضح القضاة لـ " الوكيل الإخباري" أن لجنة مُتخصصة من المؤسسة تعمل على وضع عدة معايير لتصنيف وتوزيع هذه المنح، منها (معدل الطالب، و اقديمة تقاعد الأب، والراتب الشهري للمتقاعد) وغيرها من النقاط التي تُقدم على أساسها المنحة للطالب.


وأضاف أن المنح جميعها مُقدمة من جامعات خاصة، مضيفاً أن منها منح كاملة 100% واخرى جزئية، وذلك بموجب اتفاقيات وقعت بين المؤسسة والجامعات.


ونوه إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن أسماء الحاصلين على هذه المنح، وفقاً لآلية التوزيع المُعتمدة.


يُذكر أن عدد متقاعدي الضمان يتجاوز 310 آلاف متقاعد.

 




 

 


 

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