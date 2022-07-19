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الثلاثاء، 19-07-2022 11:43 ص

الضمان يوضح حول غرامات التأخر بدفع الاشتراكات للمنتسبين اختيارياً

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الوكيل الإخباري - رصد - أكدت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أن غرامة تأخر (المؤمن عليه اختيارياً) في دفع الاشتراكات الشهرية تصل إلى 1% عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها.

وبينت المؤسسة، في ردها على استفسارات مواطنين، رصدها "الوكيل الإخباري"  أنه يجب على المؤمن عليه أن يلتزم بتأدية الاشتراكات الشهرية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق.

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ووفقاً لأسس وقواعد الانتساب الاختياري، يلتزم المنتسب اختيارياً بتسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال (15) يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ الشمول، وبغير ذلك يعد طلب الانتساب لاغياً.


وأشارت المؤسسة إلى أنه تؤدى الاشتراكات الشهرية المقررة للانتساب الاختياري مقابل التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة من المؤمن عليه بنسبة (17.5%) من الأجر الذي اشترك على أساسه، ويجوز له أن يسدد أية مبالغ مقدماً.


 




 

 


 

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