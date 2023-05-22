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الإثنين، 22-05-2023 03:05 م

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين والديزل وانخفاض الكاز عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات (باستثناء الكاز) ارتفعت عالمياً حسب الأسواق المرجعية، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، بنسب تراوحت من 0.8 % إلى 1.4%اضافة اعلان


وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إن سعر بنزين (اوكتان 90) قد  ارتفع بمعدل 724.3 دولارا للطن وبنسبة 1.4% عن الشهر الماضي، كما ارتفع بنزين ( اوكتان 95) بمعدل 766.8 دولارا للطن وبنسبة بلغت 1.2%. 

وأوضحت الأرقام إن سعر السولار ارتفع خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي  ليصل إلى 615.9 دولارا للطن وبنسبة بلغت 0.8% وسجل سعر الغاز البترولي المسال ارتفاعا بنسبة 1.4%.

ونوهت إلى أن أسعار الكاز سجلت انخفاضا ليصل الى 680 دولارا للطن وبنسبة 0.6%.

 




 

 


 

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