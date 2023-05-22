الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين والديزل وانخفاض الكاز عالمياً

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات (باستثناء الكاز) ارتفعت عالمياً حسب الأسواق المرجعية، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، بنسب تراوحت من 0.8 % إلى 1.4%وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إن سعر بنزين (اوكتان 90) قد ارتفع بمعدل 724.3 دولارا للطن وبنسبة 1.4% عن الشهر الماضي، كما ارتفع بنزين ( اوكتان 95) بمعدل 766.8 دولارا للطن وبنسبة بلغت 1.2%.وأوضحت الأرقام إن سعر السولار ارتفع خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي ليصل إلى 615.9 دولارا للطن وبنسبة بلغت 0.8% وسجل سعر الغاز البترولي المسال ارتفاعا بنسبة 1.4%.ونوهت إلى أن أسعار الكاز سجلت انخفاضا ليصل الى 680 دولارا للطن وبنسبة 0.6%.