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الأحد، 24-07-2022 09:21 ص

الطاقة تنظم برنامجا تدريبيا في مجال الابتكار في ريادة المؤسسات

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الوكيل الإخباري - بدأت في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الابتكار بعنوان "إداري ابتكاري 1" بمشاركة 16 موظفا من مختلف التخصصات في الوزارة.

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وقالت مدير التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة المهندسة شروق عبد الغني أن البرنامج التدريبي يهدف الى تعريف المشاركين من موظفي الوزارة بمفهوم الابتكار ودوره في ريادة المؤسسات وتمكينهم بالتدريب العملي من استخدام أدوات توليد الأفكار وممارسة تطبيقها لخلق أفكار أكثر وذات جودة أفضل.


وأكدت أهمية الدورة في تمكين المشاركين من ممارسة التطبيق العملي لمخرجات تدريبهم على أرض الواقع في الوزارة من خلال تحديد التحديات التي يواجهها القطاع والوزارة ومعوقات توليد الأفكار والخروج بحلول ابتكارية تطبيقية لهذه التحديات مما يخلق فرص نمو جديدة للوزارة.


والدورة هي الأولى من سلسلة الدورات المتخصصة في البرنامج التدريبي لموظفي الوزارة، وهي ترجمة عملية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "رفع كفاءة الأداء المؤسسي" من خلال مشروع "تشجيع ودعم الابتكار" الذي يهدف لتدريب 30 موظفا سنوياً وعلى مدار السنوات (2022-2023-2024). 


وكانت الوزارة قد دربت العام الماضي 25 موظفا على الابتكار في قطاع الطاقة والثروة والمعدنية، منهم 15 موظفا من الوزارة، حيث أخذت الوزارة على عاتقها الالتزام  بنقل المعارف الضمنية والمتخصصة لدى موظفيها الى غيرهم من خلال عقد البرنامج الذي يقدمه موظفون تلقوا سابقا تدريباً متخصصاً على الابتكار ضمن برنامج الشراكة الأردنية الألمانية وبالشراكة مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز.

 




 

 


 

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