الطاقة للمواطنين: خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 25% شهرياً بهذه الطريقة

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنه يمكن لأي مواطن خفض الاستهلاك الكهربائي الشهري على فاتورة الكهرباء المنزلية بنسبة تتراوح من 10 -25 % من خلال اتباع عدة إجراءات للترشيد.وبينت الوزارة في منشور لها عبر فيسبوك، أن أحد أهم هذه الاجراءات استبدال وحدات الانارة التقليدية بوحدات ( LED ) موفر للطاقة.ودعت الوزارة إلى تركيب حساسات الانارة، وضبط درجات حرارة وحدات التكييف عند 24 درجة للتبريد والتدفئة، وتنظيف الفلاتر بشكل مستمر.وأضافت الوزارة أنه لا بد من تغيير سلوكيات الأفراد بالتعامل مع الاجهزة الكهربائية، مثل نزع شاحن الجاهز من الكهرباء بعد الانتهاء منه، وغلق الإضاءة والمراوح ومكيفات الهواء التي لا يتم استخدامها.وطلبت من المواطنين أهمية استخدام المواد العازلة عند البناء، وشراء الاجهزة الكهربائية التي تحمل اعلى تصنيف في ملصق الطاقة ( +++A) إلى جانب تركيب سخان شمسي.