الطب الشرعي يحسم الجدل حول حادثة الجاردنز

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح -  أكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور حسن الهواري  تسليم الإدعاء العام التقرير النهائي لحالتي الوفاة اللتين قضيتا بمستشفى الجاردنز في عمان خلال انقطاع التيار الكهربائي.

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وكشف الهواري لـ الوكيل الإخباري أن حالة الوفاة الأولى للرجل كانت بسبب مكوثه في الفراش لمدة طويلة بعد حادث سير، ثم إصابته بفيروس كورونا والتي دخل على إثرها للمستشفى، وعلى إثر ذلك اصيب بخثرة في الشريان الرئوي أودت بحياته.

 

وأضاف أن وفاة السيدة كانت بسبب مكوثها أيضا لفترة طويلة في المستشفى قاربت الشهر، تبعا لإصابتها بفيروس كورونا، حيث كانت تمكث تحت جهاز التنفس الصناعي طوال هذه المدة، لافتا إلى ان الوفاة كانت بسبب خثرات دموية متعددة بأغلب الأوعية الدموية في الرئتين، وذلك قبل انقطاع الأكسجين.

 

 

 

 




 

 


 

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