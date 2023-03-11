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السبت، 11-03-2023 12:10 م

الطراونة: قادرون على حل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المنشآت بالضمان

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة أن المؤسسة معنية بالحوار مع كافة المؤسسات الرسمية والخاصة وأبوابها مُشرعة لتحقيق الشراكة والتكاملية مع جميع القطاعات الاقتصادية، كونها مؤسسة وطنية معنية بالحماية الاجتماعية وتمثل صمّام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني وكل عامل على أرض المملكة.

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جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظَّمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية في مقرها والذي أداره رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم للاطلاع على أعمال الجمعية والتحاور مع الصناعيين والمستثمرين وأصحاب العمل وضباط ارتباط المنشآت حول مختلف مواضيع الضمان الاجتماعي.


وأكد الطراونة أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة الأردنية وتُعنى بكل مكوناتها، ومهتمة بنجاح المنشآت الصناعية أو أي منشأة على أرض الوطن وتحفظ حقوق العمّال بالضمان الاجتماعي وتوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، موجهاً خلال اللقاء إدارات المؤسسة المعنية إلى تذليل العقبات والصعوبات وحل الإشكاليات التي تواجه المنشآت المُشغِلة للقوى العاملة التي تحرص على الشراكة مع المؤسسة لتوفير الحماية للعاملين.


وبيّن الطراونة أن بيئة العمل في أي دولة تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل بالعامل وصاحب العمل والحكومة وتنظّم العلاقة بين هذه العناصر والتي بدورها تشكّل الاقتصاد، وبالتالي فإن التمويل والاستثمار هو المحرك الرئيس الذي يتحكم بتلك العناصر وبدونه لن يكتمل نموها الاقتصادي، كما أنها تُدخل الدول من مصافِّ العالم الثالث إلى مصافِّ العالم الأول وتخطط وتنظم العلاقة والمصالح بين الأطراف الثلاث. 


وأثنى الطراونة على دور القطاع الصناعي في رفعة الاقتصاد الوطني وأهميته لحل مشكلة البطالة خصوصاً الإنتاجية منها، مؤكداً على ضرورة تكوين علاقة متميزة بين القطاع العام والخاص من أجل الوصول إلى نسبٍ متقدمة في النمو الاقتصادي كحال بعض الدول التي حققت نسب نمو وصلت إلى (12%) سنوياً بعد أن استطاعت أن تصل إلى توازن بين تلك العناصر الثلاث، وما زلنا بحاجة إلى إيمان المواطن الأردني بالمنتج المحلي وتقديمه على المنتج المستورد من أجل رفعة الاقتصاد. 

 




 

 


 

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