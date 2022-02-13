الطفيلة: بدء استقبال طلبات الالتحاق بدورة صيانة الهواتف الخلوية

الوكيل الإخباري - بدأ معهد التدريب المهني في محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، باستقبال طلبات الالتحاق بالدورة التدريبية المتخصصة في مجال صيانة الأجهزة الخلوية، بالتعاون مع شركة "زين" الأردن.

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وقال مدير المعهد المهندس محمد الشرايدة، إن الدورة تتضمن تطبيقات عملية وموضوعات نظرية حيال صيانة الهواتف الخلوية ضمن مركز تدريبي جرى تجهيزه بقاعات ومعدات حديثة، من قبل شركة "زين"، لجهة تحقيق أهداف التدريب الرامية إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لمتطلبات الحصول على فرص عمل في السوق المحلية، أو إيجاد مشروعات صغيرة مدرة للدخل.



ولفت إلى أن مراحل التدريب تجري بإشراف مختصين من أصحاب الخبرة في مجال صيانة الأجهزة الخلوية وسيجري منح المشاركين في الدورة شهادات مهنية بعد تخرجهم، إلى جانب صرف بدل مواصلات بقيمة 105 دنانير، فيما يشترط أن يكون المتقدمون من الناجحين في الثانوية العامة.