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الإثنين، 25-09-2023 04:20 م

الطفيلة: مركز صحي العين البيضاء يحصل على الاعتمادية

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الوكيل الاخباري - حصل مركز صحي العين البيضاء، التابع لمديرية صحة محافظة الطفيلة، على شهادة الاعتماد الخاصة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم الأسرة، للمرة الخامسة على التوالي، والتي تصدر عن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وفق مديرة الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتورة منى العمايرة.

وبينت العمايرة، أن المركز الشامل، استوفى متطلبات معايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية كافة، ومُنح شهادة الاعتماد نتيجة للجهود التي يبذلها طاقمه لخدمة المواطنين، وبحسب أسس مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.

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