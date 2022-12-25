الطفيلة: مطالبات بإيلاء الغابات الطبيعية والمساحات الحرجية المزيد من الرعاية

الوكيل الاخباري - تعاني الغابات الطبيعية والمساحات الحرجية في قصبة الطفيلة ولواء بصيرا من توالي سنوات الجفاف وزحف التصحر جراء انخفاض المعدلات المطرية السنوية والاعتداءات من قبل أصحاب المواشي والمتنزهين .



وطالب مواطنون من مختلف مناطق الطفيلة الجهات الرسمية ذات العلاقة بإيلاء الغابات الطبيعية والصناعية في الطفيلة، المزيد من الجهود سيما في مجال النظافة مع العمل على تكثيف حملات التوعية لدى المتنزهين خاصةً في غابات عابل الحرجية وغابات محمية ضانا الطبيعية، إلى جانب غابة الشيخ المرحوم حمد الجازي، مشيرين إلى أن الزائر للغابات في الطفيلة يعاني من عدم وجود أماكن للجلوس والراحة، فيما يجد أشكال من النفايات من بقايا الطعام والأكياس والمخلفات.

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