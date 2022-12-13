الأردن يستضيف ورشتي عمل لتأهيل أنظمة الزيتون والمراعي

الوكيل الاخباري - انطلقت أعمال ورشتي عمل لتأهيل أنظمة الزيتون والمراعي في الغابات الحرجية التي نظمتها الوكالة الإقليمية للغابات لتطوير أراضي وبيئة إيطاليا و المركز الوطني للبحوث الزراعية وشركاء في المشروع وتستهدف محافظات اربد و جرش و عجلون والبلقاء.



وأكد مدير مديرية البستنة في المركز الدكتور سلام أيوب، خلال افتتاحه أعمال الورشتين، سعي المركز لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي خاصة المتعلقة بالتحديات المناخية والمياه من خلال توظيف الابتكار والإبداع في القطاع الزراعي وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع حقيقية تترجم على أرض الواقع.

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