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الخميس، 05-08-2021 09:21 ص

العايد يفتتح مهرجان التنوع الثقافي في الكرك

علي العايد


الوكيل الإخباري - افتتح وزير الثقافة نائب رئيس اللجنة العليا لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية علي العايد، مساء أمس الأربعاء، مهرجان التنوع الثقافي الذي أطلقته الوزارة ضمن مشروع حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي في قلعة الكرك.

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وقال العايد في كلمته التي ألقاها خلال حفل افتتاح المهرجان الذي تنظمه مديرية التراث في الوزارة، "إننا ونحن نعبر إلى مئوية ثانية من عمر الدولة الأردنية لن ننسى شهداءنا ومنهم البطل سائد المعايطة، ولن ننسى تضحيات أهل الكرك التي بذلوها وما زالوا في سبيل عزة وكرامة هذا الوطن كما لن ننسى سيداتها مثل مشخص المجالي وعلياء الضمور اللاتي كن مثلا للمرأة الأردنية المثابرة".


وأضاف إن المجتمع الأردني يمتاز بالتنوع والغنى والثراء في نسيجه الاجتماعي الذي يصب في الثقافة الوطنية التي تأسست على قيم أصيلة زرعها الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية، وشكل مثل هذا التعدد مصدر قوة للدولة والمجتمع.
واشار العايد الى ان المهرجان يهدف إلى إبراز النسيج الاجتماعي وجماليات التنوع الثقافي في الأردن، والتعريف بالهوية الثقافية الوطنية.
كما يهدف إلى دعم القدرات الإنتاجية لأصحاب الحرف التقليدية والأشغال والصناعات اليدوية، للنهوض بالمستوى الاقتصادي لأصحاب هذه الحرف من أبناء المنطقة ومساعدتهم في ترويج وتسويق منتوجاتهم.


وجال العايد والمشاركون في أرجاء المهرجان الذي يشتمل على عدة أقسام هي السوق الحرفي الذي يضم الصناعات اليدوية التقليدية، ومنها: المطرزات وتعبئة الرمل والاكسسوارات، وصناعة القش والفسيفساء والصدف والخشب والفضيات، ومعرض الأدوات التراثية، ومنها المقتنيات القديمة، ومعرض الأزياء التراثية، ومعرض المأكولات والحلويات الشعبية التقليدية التي قدمتها سيدات من جمعيات تعنى بالصناعات الثقافية بمختلف أشكالها، والمقهى الثقافي الذي يشتمل على أمسيات وعروض أفلام ومسرح للدمى وخيال الظل.

 

كما يشتمل المهرجان على معارض للصور الفوتوغرافية وإصدارات و منشورات وزارة الثقافة ومديرية التراث.


وتضمن المهرجان حفلا فنيا شاركت به فرقة أرمنية و فرقتان للفنون الشعبية من الكرك ووصلة غنائية للفنان رامي شفيق وفرقة الرمثا للفنون الشعبية.


 




 

 


 

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