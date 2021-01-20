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الأربعاء، 20-01-2021 09:20 م

العايد ينعى الإعلامي الأردني سامي حداد

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الوكيل الاخباري - نعى وزير الدّولة لشؤون الإعلام علي العايد، الزميل الصحفي الاردني سامي حداد الذي توفي في ‏العاصمة البريطانية لندن، امس الثلاثاء، بعد مشوار حافل في مؤسسات إعلامية محلية وعربية وعالمية.
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واستذكر العايد جهود الفقيد وإسهاماته في تطوير المهنة في جميع وسائل الاعلام التي عمل فيها.

وأعرب العايد عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للأسرة الإعلاميّة الأردنيّة، ولذوي الفقيد، ضارعاً إلى الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصّبر وحُسن العزاء.

و‏عمل الراحل، الذي ولد في مدينة السلط عام 1939، في مجال الإعلام لأكثر من خمسين سنة، حيث بدأ مشواره المهني في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ثم انتقل لاحقا للعمل بهيئة الإذاعة البريطانية BBC وفي شبكة الجزيرة الإخبارية.

 




 

 


 

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