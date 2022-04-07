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الخميس، 07-04-2022 01:50 م

العتوم : لا تهاون في كل ما يمس الغذاء

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الوكيل الإخباري - أتلفت الجهات الرقابية والصحية في محافظة اربد اليوم كميات محدودة من المواد التموينية والعصائر خلال جولة تفتيشية على الأسواق نفذتها بإشراف محافظ اربد رضوان العتوم.

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وقال العتوم ان الجولة التي شاركت بها لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة وفرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإقليم الشمال ومديرية الصناعة والتجارة والتموين ومديرية الشؤون الصحية في بلدية اربد الكبرى وقسم الرقابة على الغذاء في مديرية الصحة ، كشفت عن التزام واضح بالسقوف السعرية ووضع لوائح وبالاسعار من جهة، والتقيد بمعايير الصحة والسلامة العامة من قبل الغالبية العظمى من التجار من جهة اخرى.


وأوضح العتوم انه تم تحرير بعض المخالفات المتصلة بتجاوز السقوف السعرية لمواد محددة ومخالفات اخرى لعدم وضع لوائح الأسعار بشكل واضح امام الزبائن لافتا الى انه جرى إتلاف كميات قليلة من الدجاج الطازج لعدم توفر شروط ومعايير الصحة العامة في طريقة عرضه اضافة الى اتلاف كميات من العصائر المعروضة على الارصفة بطرق غير صحية.


وأكد أن الجولات الرقابية مستمرة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وعلى فترتين صباحية ومسائية ويقوم على تنفيذها 14 فريقا ميدانيا مشيدا بالتزام الغالبية العظمى من التجار  بالسقوف السعرية وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية.


وشدد على انه لا تهاون في كل ما يمس غذاء المواطن باعتباره خطا أحمر.


ولفت الى ضرورة الاهتمام بالجانب الإرشادي والتوعوي لمزيد من الحرص في تطبيق المعايير والشروط الصحية لتخزين المواد التموينية وعرضها واهمية الالتزام بالسقوف السعرية المحددة وبيان العقوبات المترتبة على ذلك، منوها الى انه تم إرشاد العاملين في المتاجر والمؤسسات حول المعايير التي تتطلبها القوانين والانظمة المتصلة بالرقابة على الغذاء.

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