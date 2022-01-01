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العتوم لـ"الوكيل الاخباري": 76 مخالفة وإغلاق لمحلات في اربد ولا مشاجرات بليلة رأس السنة

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السبت، 01-01-2022 09:37 م

العتوم لـ"الوكيل الاخباري": 76 مخالفة وإغلاق لمحلات في اربد ولا مشاجرات بليلة رأس السنة

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الوكيل الاخباري - كشف محافظ اربد رضوان العتوم عن قيام الأجهزة المختصة في المحافظة بتحرير 76 مخالفة واغلاق، بحق أفراد ومنشآت تجارية خلال اليوم الأول من العام 2022.

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وبين العتوم في تصريح لـ"الوكيل الاخباري" أنه جرى تحرير مخالفة بحق 24 محلاً تجارياً لم تلتزم بشرط تلقي المطاعيم للعاملين فيها، فيما تم تحرير 9 مخالفات لمحلات تجارية لم يلتزم أصحابها بتطبيق سند أخضر على زوّار وروّاد تلك المحلات.

 

وأضاف أنه تم تحرير 33 مخالفة لأوامر الدفاع، فيما تم تحرير 38 مخالفة عدم ارتداء كمامة وعدم التقيد بالتباعد الجسدي، كما تم تحرير 5 مخالفات لمحلات تُقدّم الأرجيلة دون الحصول على موافقات وترخيص رسمي بذلك.

 

وأوضح العتوم لـ"الوكيل الاخباري" أن هناك 76 متطوعا يعملون لمراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا وتطبيق أوامر الدفاع، حيث يعمل 35 مراقباً يتبعون لوزارة الداخلية، فيما يعمل 51 مراقباً من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للمراقبة على أوامر الدفاع المختلفة في محافظة اربد، سواء بالرقابة على المنشآت أو المواطنين.

 

وشدد العتوم على أن هناك 28 لجنة تعمل في اربد مكونة كل لجنة من شخصين أحدهما يحمل صفة الضابطة العدلية ترافقهما قوة أمنية، حيث تتكون تلك اللجان من مراقبين من وزارة الصناعة والتجارة والمحافظة والبلديات ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة السياحة ومؤسسة الغذاء والدواء بالإضافة إلى مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة السياحية.

 

وحول احتفالات رأس السنة في المحافظة، بين العتوم أن هناك 8 منشآت في المحافظة لديها ترخيص سياحي لإقامة الحفلات بالإضافة للمولات، مبيناً أن هناك ألفي شرطي كانوا منتشرين ليلة رأس السنة في المحافظة بالإضافة للجان الرقابة المختصة. 

 

ونفى وقوع مشاجرات ليلة رأس السنة في محافظة اربد، موضحاً أن هناك اكتظاظاً شهدتها الشوارع المحيطة بأحد المولات الشهيرة في المحافظة، وعملت قوات الأمن على تفريق الاكتظاظ دون استخدام القوة أو العنف، حيث تجمع عدد كبير من الشبان لمتابعة الاحتفالات في ذلك المول، إلا أن تعليمات المول لا تسمح بدخول سوى العائلات إليه، وهو ما تسبب بالازدحام في الخارج، مؤكداً أن الأمور بداخل ذلك المول كانت تجري على ما يرام.

 




 

 


 

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