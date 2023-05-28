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الأحد، 28-05-2023 08:34 م

العتوم يؤكد أهمية التشاركية لإنجاح فعاليات مهرجان جرش

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم ، أهمية التعاون والتنسيق لإنجاح فعاليات مهرجان جرش الذي يظهر صورة الأردن الحضارية والتراثية والثقافية والفنية .

وأضاف خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته البلدية اليوم الأحد، في قاعة اجتماعاتها لممثلي وسائل الإعلام ورؤساء الجمعيات الخيرية والحرفية والهيئات الثقافية أن البلدية تولي اهتماما كبيرا للمهرجان وتسعى لإشراك اكبر عدد ممكن من أبناء جرش المعنيين في فعالياته المختلفة المتمثلة باللجان وأصحاب الجمعيات والحرف والمنتجات الشعبية، لتمكين السيدات المنتجات والحرفيين والشباب واللجنة الثقافية المعنية بتنظيم الأمسيات الشعرية والفرق الشعبية المحلية.

وأشار الى أهمية دور وسائل الإعلام في نشر أخبار وفعاليات المهرجان والمساهمة في تسويقه محليا وعالميا .

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