العدوان: تأمين صحي للمتبرعين بالدم لمدة 6 أشهر

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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أكد مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نايل العدوان أنه بإمكان أي شخص متبرع للدم الحصول على تأمين صحي لمدة 6 أشهر مجانا.وقال العدوان لـ"الوكيل الإخباري"، إن درجة التأمين التي يحصل عليها المنتفع المتبرع للدم هي الدرجة الثالثة وبإمكانه مراجعة جميع المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة من أجل العلاج.وأضاف أنه يمكن للشخص المتبرع الحصول على التأمين الصحي أكثر من مرة ولا حصر لعدد مرات الحصول على التأمين، لافتا إلى أنه للحصول على التأمين إحضار ما يثبت تبرعه بالدم لدى بنوك الدم في محافظات المملكة.وأشار العدوان إلى أن المنتفع من التأمين الصحي يدفع رسوما رمزية مقابل إصدار البطاقة ولمرة واحدة فقط.يذكر أن عدد المنتفعين من تأمين التبرع بالدم بلغ في نهاية العام الماضي أكثر من 69 ألفا.