العسعس: مناقلات مالية داخلية لمساعدة الطلبة المتقدمين للمنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري - وجه نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، وزير المالية إلى وضع مبلغ لمساعدة طلبة تقدموا للاستفادة من المنح والقروض الجامعية ولم يتم شمولهم. اضافة اعلان





وقال كريشان إن الحكومة ستتجاوب باستمرار بهذا الشأن حسب الإمكانيات المتاحة.



وأضاف أنه سيتم وضع آلية معينة لمساعدة الطلبة، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على الطلبة.



بدوره أكد وزير المالية محمد العسعس أن الوزارة قامت بتخصيص مبلغ معين لكن بعد إعلان عدد الطلبة المشمولين تبين أنه غير كافٍ.



وقال العسعس إن الوزارة ستقوم بتعزيز المبلغ من خلال عمل مناقلات داخلية قانونية.



وكان عدد من النواب طالبوا بشمول الطلبة بالمنح والقروض الجامعية نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة.

