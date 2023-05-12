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الجمعة، 12-05-2023 06:00 م

العقبة: ندوة حول آليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون التعرض للمساءلة القانونية

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة العقبة، ندوة توعوية في قاعة تجمع لجان المرأة بعنوان " آليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون التعرض للمساءلة القانونية".

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وشارك في الندوة المحامية الدكتورة منى شفيق طوقان الناشطة الحقوقية وعضو الفريق القانوني في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والإعلامية مي ضيف الله القطامين.


وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، إن وزارة الثقافة تولي أهمية خاصة لموضوع وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية جعلها أكثر تأثيراً إيجابياً على المجتمع عبر التعريف بآليات استخدامها وتطوير محتواها بما يتناسب مع ثوابت المجتمع وبما لا يتعارض مع ثقافته وقوانينه.


بدورها، قالت القطامين إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يستدعي ضرورة الإرشاد والتوعية والذي يتحمل مسؤوليته الأسرة أولاً ثم الإعلام عبر محاربته للمحتوى المسيء والخارج عن العرف والتقاليد في وسائل التواصل، مشيرة إلى ضرورة التوعية والرقابة من قبل الأهالي للأبناء والذين هم أكثر عرضة للتأثر والتأثير عبر تلك المنابر .


من جانبها بينت طوقان نصوص قانون الجرائم الإلكترونية وماهيتها والدوافع التشريعية لسنها، لافتة إلى أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب حال تم تجاوزه، مؤكدة أن القانون وحده قد لا يكون هو الرادع الحقيقي لمستخدمي وسائل التواصل وأن المسألة برمتها تحتاج إلى التزام أدبي بمدونة تنظم التعامل والنشر عبر تلك الوسائل .


وأكدت مقررة تجمع لجان المرأة في العقبة تمارا الفاخري، حرص التجمع على إقامة الندوات التوعوية لسيدات المجتمع المحلي في كافة المواضيع والتعامل مع قضايا المجتمع بطريقة إيجابية ومؤثرة.

 




 

 


 

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