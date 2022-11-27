العقبة: ورشة لتقييم الأثر البيئي لمشروع مستودع البوتاس الأحمر

الوكيل الإخباري - نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ورشة عمل لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع "المستودع الجديد لمادة البوتاس الأحمر في العقبة.

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وقالت مدير مديرية البيئة في السلطة تغريد المعايطة إن هذه الحلقة التشاورية تعد المرحلة الأخيرة من مراحل دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع ، موضحة انه سيتم بعد ذلك منحه الموافقة البيئية التي من شأنها الحد من الآثار السلبية والتخفيف من أثرها على البيئة المحيطة وعلى مصادر المياه والطاقة وغيرها ، وذلك حسب نظام البيئة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة2001 .



وأشارت المعايطة إلى أن تقييم الأثر البيئي للمشروع يأتي ضمن متطلبات السلطة لضمان حماية البيئة وعناصرها وضمن منهجية تقييم الأثر البيئي للمشروعات التي تتطلب عرضا على الجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة.