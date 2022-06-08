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الأربعاء، 08-06-2022 04:51 م

العلوم والتكنولوجيا تنظم محاضرة عن تصميم المساقات

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الوكيل الإخباري - نظم مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مكتب (فولبرايت) محاضرة عن تصميم المساقات والبرامج.

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وعرضت نائب رئيس جامعة أركنساس الأميركية الدكتورة جولي فورست، في المحاضرة للمفاهيم الأساسية لتقييم نتائج التعلم وطرق التقييم الأصلية والتقليدية والتدابير المباشرة وغير المباشرة، وإشراك الطلاب في التقييمات وتصميم واختيار وتسجيل الامتحانات الموضوعية.

 

وقال مدير المركز الدكتور قتيبة خطاطبة إن المحاضرة هدفت إلى رفع سوية التدريب لأعضاء الهيئة التدريسية، والاطلاع على تجارب الجامعات العالمية المتنوعة، ما ينعكس إيجابا على رفع التصنيف العالمي للجامعة.

 




 

 


 

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