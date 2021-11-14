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الأحد، 14-11-2021 07:03 م

العلوم والتكنولوجيا تنظم مسابقة عن القرصنة الأخلاقية

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات بالتعاون مع مركز "التميز" للمشاريع الابداعية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، مسابقة القرصنة الأخلاقية الرقمية، وبمشاركة 143 طالبا وطالبة موزعين على 40 فريقا من 9 جامعات أردنية.

وبحسب بيان للجامعة، اليوم الأحد، تهدف المسابقة التي تنظم للسنة الثالثة على التوالي إلى تطوير مهارات الطلبة والمشاركين في مكافحة القرصنة الأخلاقية، وسبل تفاديها وحماية المؤسسات منها، والمساهمة في إعداد الخريجين أصحاب المهارات في مجالات علوم وهندسة الحاسوب، وهندسة البرمجيات والشبكات وأنظمة الحماية، وتأهيلهم للدخول والمشاركة في المسابقات العالمية من هذا النوع.

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