المؤتمر الأردني الدولي للهندسة الكهربائية ينطلق الثلاثاء

الوكيل الاخباري - تنطلق الثلاثاء المقبل في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات هيلتون- البحر الميت، فعاليات المؤتمر الأردني الدولي الثاني للهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات للعام 2021، بحسب ما أعلن نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي.



وقال الزعبي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن النقابة وبالتعاون مع مجمع المهندسين الكهربائيين والالكترونيين- فرع الاردن، يعقدان المؤتمر ليجمع بين مؤتمرين هما مؤتمر الهندسة الكهربائية والالكترونية الاردني الدولي الثاني عشر، والمؤتمر السادس لتطبيقات الهندسة الكهربائية والحاسوب.

اضافة اعلان