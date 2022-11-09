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الأربعاء، 09-11-2022 05:33 م

العلوم والتكنولوجيا تنظم ورشة حول قانون الأحزاب الجديد

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "قانون الأحزاب الجديد"، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومركز "العالم العربي" للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية.

وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، إن القانون الجديد يحفز على المشاركة في الحياة السياسية، ويفتح المجال أمام الشباب بالجامعات الأردنية للمشاركة في النشاط الحزبي داخل جامعاتهم مع ضمان حرية العمل الحزبي . 

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