العمري والبوريني.. نشطاء السوشال ميديا اللذان رحلا بنفس السيناريو

الوكيل الإخباري - شاءت الصدفة أن يرحل عن مشهد السوشال ميديا في الأردن وبنفس السيناريو ناشطين فاعلين أحبهما الناس،بحادث سير مؤلم أودى بحياتهما.

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ولكن السيناريو الثاني كان أكثر ألماً من الأول؛ تبعاً للشخوص اللذين دخلا المشهد، وهي زوجة عمار البوريني الحامل، وطفلته، وما زاد الحادث وجعاً لكل متابعيه، وغير متابعيه، الفيديو الأخير الذي ظهر به قبل دقائق من وقوع الحادثة التي أنهت حياته وزوجته والجنين معا، والذي انتشر على نطاق واسع في المواقع الإخبارية المحلية والعربية.

وكان قد توفي نجم تيك توك عمار البوريني وزوجته سماح عقرباوي بحادث سير مروع على طريق العقبة بالأردن، كما أصيبت ابنتهما الوحيدة إيلينا بجروح خطيرة.

وشيع جثمان الكابتن عمار البوريني وزوجته، بمقبرة طبربور في العاصمة عمان، تاركا بصمة عميقة المعاني من خلال تأثيره بنشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة لرسالته الأخيرة التي حملت معنى الأبوّة التي تحتاج تضحيات وسعي من أجل تحقيق أحلام الأبناء.

وبالعودة للسيناريو الأول الذي توفي فيه الناشط عبد الله العمري، المعروف باسم الشهرة عبود العمري، نجم مواقع التواصل الإجتماعي بحادث سير مشابه بجنوب أفريقيا، الأمر الذي رسم دمعة حزن لامعة على وجه مواقع التواصل الإجتماعي، والتي لا زالت بارقة حتى اللحظة.

وكان العمري من مواليد عام 1998 ،عرف كمدون كوميدي على مواقع التواصل ومحب للسفر، ويتابعه العديد من الأشخاص، حيث تجاوز المليون متابع في "انستغرام"، وله حوالي 200 ألف متابع على "يوتيوب".

وبعث أيضا العمري رسالة وداع قبل رحيله أيضا من خلال فيديو تحدث خلاله عن الموت، والنهايات التي كتبها الله على عباده، والذي لاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.







