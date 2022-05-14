العمل: إقبال ملحوظ من منشآت القطاع الخاص على منصة برنامج "تشغيل"

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل السبت أن منصة برنامج التشغيل الوطني "تشغيل" تشهد إقبالا ملحوظا من شركات ومؤسسات القطاع الخاص من كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية من كافة المحافظات لتسجيل فرص العمل المتاحة لديها ليتمكن الشباب ذكورا واناثا من الاستفادة من فرص العمل المعروضة على المنصة الإلكترونية.

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن الباب ما زال مفتوحا أمام منشآت القطاع الخاص من كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتلك التي لم تسجل حتى اللحظة على المنصة الإلكترونية للبرنامج وذلك لعرض فرص العمل المتوفرة لديها للشباب الأردني ولغايات الاستفادة من الميزات التي يقدمها البرنامج لتمكين القطاع الخاص من تشغيل احتياجاته من العمالة الأردنية.



وأكدت الوزارة أنها تواصل عقد اللقاءات الأسبوع الجاري مع الجهات الممثلة لاصحاب العمل في العاصمة والمحافظات لعرض تفاصيل ومزايا برنامج التشغيل الوطني.

ولفتت الوزارة إلى أن البرنامج يُساهم بمبلغ 150 دينارا لمدة 6 أشهر؛ ينقسم إلى 130 دينارا مساهمة في أجر العامل و10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير كجزء من اشتراك الضمان الاجتماعي للعامل، مشيرة إلى أن البرنامج يعتمد عدم تسريح أي عامل لدى الشركة بهدف الاستفادة من البرنامج أو تشغيل بديلاً عنه، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للضمان للتأكد من المشتركين بالضمان الاجتماعي.

