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الثلاثاء، 18-01-2022 11:22 ص

العمل تطلق مشروع دعم سياسات وبيانات التشغيل

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة العمل في مقرها اليوم الثلاثاء بالتعاون مع (GIZ) مشروع التشغيل في الأردن 2030.اضافة اعلان


وقال وزير العمل نايف استيتية إن الهدف من المشروع دعم جهود الحكومة الأردنية في توجيه سياسات التشغيل في المملكة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وبين استيتية بحضور وزارة التخطيط ورئيس التعاون التنموي الألماني في السفارة الألمانية في الأردن كوردولا ميلهارت ومدير مكتب (GIZ) في الأردن اليزابيث جيرباخ وغرفتي صناعة وتجارة الأردن والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن الوزارة وبدعم من المشروع تسعى إلى تحسين قدراتها في مجال وضع السياسات وتحليل البيانات لتكييف سياسات سوق العمل بشكل أكثر فعالية نحو القطاعات سريعة النمو والأعمال المهنية ذات الصلة.

وأكد أن المشروع يساعد على معالجة الأثر السلبي لجائحة كورونا على وضع التشغيل ومواجهة التحديات المستقبلية، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات نسب البطالة تحديدا بين صفوف الشباب والنساء نتيجة لاستمرار تداعيات الجائحة.

وأعرب الوزير عن تقديره للدعم طويل الأمد الذي تقدمه ألمانيا ولما في ذلك من نتائج ناجحة تحققت حتى اللحظة في مجال تعزيز فرص التشغيل.

من جانبها رحبت رئيس التعاون التنموي الألماني في السفارة الألمانية في الأردن كوردولا ميلهارت بجهود الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للفترة 2021-2023.  

وأشادت بالدور النشط لوزارة العمل والتقدم المحرز من خلال التعاون الثنائي في مجال تعزيز التشغيل، مؤكدة أن المشروع الجديد سيساهم في دعم هذه الجهود وذلك من خلال تعزيز القدرات في ادخال سياسات مستندة على الأدلة تسهم في تحسين سوق العمل على المدى المتوسط وطويل الأمد.

وسيتم تنفيذ مشروع EJ2030 لغاية شهر أيار 2024 من خلال (GIZ) وتبلغ مساهمة ألمانيا في المشروع المقدم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) بـ 9 مليون يورو.

 




 

 


 

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