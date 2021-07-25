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العمل تعلن عن إجراءات جديدة للتسهيل على العمالة الوافدة

الأحد، 25-07-2021 10:03 ص

العمل تعلن عن إجراءات جديدة للتسهيل على العمالة الوافدة

وزارة عمل 2


الوكيل الإخباري - أصدر وزير العمل يوسف الشمالي قراراً تضمن مزيداً من الإجراءات والأحكام التنفيذية التي من شأنها التسهيل والتبسيط على أصحاب العمل للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية لعام 2021 والتي بدأت منذ تاريخ 2021/7/4 وتستمر حتى تاريخ 2021/9/2.

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وتضمن قرار الوزير الشمالي الإجراءات والأحكام التنفيذية التالية:


1. السماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاع الزراعة الانتقال إلى أي من القطاعات المسموح الانتقال إليها شريطة أن يكون تصريح العمل ملغي او منتهي.


2. السماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاع المخابز الانتقال إلى أي من القطاعات المسموح الانتقال إليها شريطة أن يكون تصريح العمل ملغي او منتهي.


3. السماح للمنشأة المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن تجارة التجزئة بإصدار تصاريح عمل بمهنة (عامل/ عامل تحميل وتنزيل) شريطة أن لا تقل مساحة المنشأة عن (75) متر مربع.


4. السماح للعمال غير الاردنيين العاملين في قطاع صناعة الألبسة و المحكيات في المناطق الصناعية المؤهلة والمسجلة لدى هيئة الاستثمار ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم بالانتقال الى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر يسمح بالانتقال إليه شريطة احضار اخلاء طرف من صاحب العمل السابق لمن انتهى تصريح عمله.


5. السماح بالانتقال الى تصريح عمل المياومة الحر بشقيه الزراعي والانشائي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح الانتقال منها شريطة أن يكون العامل مشترك بالضمان الاجتماعي.


6. السماح للعمال غير الأردنيين ممن يحملون تصريح عمل المياومة الحر بشقيه الزراعي والانشائي ساري المفعول بإلغاء التصريح لدى مديرية العمل او مكتب العمل المعني دون الرجوع الى الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب والانتقال الى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح الانتقال اليها.


7. السماح للعمال غير الأردنيين الذكور من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة بالإقامة بالانتقال الى قطاع العاملين في المنازل للعمل في مهنة عامل منزل/ بستنجي ، عامل منزل / طاهي وحسب الشروط الإجراءات المعمول بها في الوزارة .


8. السماح لعمال المنازل الذكور من الجنسيات غير المقيدة بالانتقال الى خارج قطاع العاملين بالمنازل شريطة انتهاء او الغاء تصريح العمل دون موافقة صاحب المنزل.


9. السماح بتجديد تصاريح العمل للعمال الغير أردنيين ممن يحملون تصاريح عمل بمهن مسموحة وتم حجبها لدى نفس صاحب العمل على ان تكون المهنة الممنوحة من المهن المسموحة (باستثناء قطاع التعليم والمستشفيات) .


10. السماح للمنشاة المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن مكاتب ادارية أو التأمين أو الصرافة أو تدقيق الحسابات او المحاماة أو مكاتب هندسية أو الاستشارات بإصدار تصريح عمل بمهنة (عامل/ عامل نظافة) لعامل واحد فقط.


11. السماح للمنشاة المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن جمعية خيرية، مقر جمعية او جمعية بإصدار تصريح عمل بمهنة (عامل/ عامل نظافة) لعامل واحد فقط.


12. السماح للمنشاة المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن زراعة وتنسيق الحدائق والمزارع وصيانتها او خدمات حدائق بإصدار تصريح عمل بمهنة (عامل/ عامل تحميل وتنزيل) بحد اقصى عاملين اثنين (2) فقط.

 


 




 

 


 

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