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إجراءات جديدة لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة

السبت، 03-07-2021 04:52 م

إجراءات جديدة لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل أن دوام مديريات العمل ومكاتبها المنتشرة في العاصمة والمحافظات و مديرية العاملين في المنازل سيكون يوميا خلال فترة قوننة  الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء والتي تبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق /4 وتستمر حتى يوم الخميس 2 ايلول من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 5 مساء وأيام السبت سيكون الدوام من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن قرار الوزارة بتمديد ساعات عمل مكاتبها ومديرياتها خلال فترة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة يهدف إلى التسهيل على أصحاب العمل والتخفيف عليهم وتسريع إنجاز معاملاتهم أثناء مراجعتهم لها.

وأكد أن الوزارة حريصة أن يستفيد أكبر عدد من أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية من قرار قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم، مشيرا إلى أن القرار جاء استمراراً لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل الأردني ومعالجة الاختلالات الموجودة فيه.

وأضاف الزيود أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

 




 

 


 

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