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صحة إربد: إقبال متزايد على تلقي لقاح كورونا

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

%15.12 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تسجيل 82 حالة وفاة 6537 إصابة كورونا بالاردن اليوم

بريطانيا تطلق برنامجا جديدا للفحص مع تخفيف قيود الإغلاق

الإثنين، 05-04-2021 05:28 م

تسجيل 82 حالة وفاة 6537 إصابة كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (6537) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (639,444) حالة.

• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7283) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.12%)، مقارنة مع (14.68%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (43,226) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,114,599) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9003) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (552,764) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (79,397) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (399) حالة، فيما غادرت (383) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3182) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 52%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 63%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 41%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 46%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%


توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2561) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1212) في محافظة إربد، منها (224) في الرمثا.
- (676) في محافظة الزرقاء.
- (468) في محافظة البلقاء.
- (362) في محافظة المفرق.
- (278) في محافظة الكرك.
- (220) في محافظة مأدبا.
- (193) في محافظة عجلون.
- (185) في محافظة العقبة.
- (181) في محافظة الطفيلة.
- (130) في محافظة جرش. 
- (71) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

 




 

 


 

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