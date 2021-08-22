العمل: حملة لضبط العمالة المخالفة وإبعادهم خارج المملكة

الوكيل الإخباري - حذر وزير العمل يوسف الشمالي أصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من تشغيل عمالة غير أردنية مخالفة لقانون العمل.

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وشدد الشمالي أن الوزارة ستقوم بحصر أعداد العمالة التي لا تحمل تصاريح عمل سارية المفعول من العمالة غير الأردنية و ستنفذ حملة شاملة لضبطهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرارات بإبعادهم خارج أراضي المملكة.



وأكد أن فرق تفتيش في الوزارة ستحرر أيضا مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل المخالفين الذين يشغلون عمال غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها أو يستخدمون بالعمل لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.



ودعا الشمالي أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات لتجنب المسائلة القانونية إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي سمح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2021/7/4 وينتهي بتاريخ 2021/9/2، خصوصا أنه تضمن إعفاءات غير مسبوقة.

