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الإثنين، 03-05-2021 01:44 م

تعميم بشأن الإجراءات الصحية لاحقا

العواد لـ الوكيل : أسعار المعمول قد تنخفض في عيد الفطر

معمول
معمول


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد، أن النقابة بصدد إصدار تعميم على كافة محال بيع الحلويات في المملكة ، لغايات الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية ، في عيد الفطر، إثر فيروس كورونا .

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وبين العواد ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الوضع الوبائي الراهن ، يتطلّب التشديد على كافة المنشآت الاقتصادية باتخاذ التدابير الصحية، خاصة في محال تشهد تهافتا من قبل المواطنين .

 

وفي سياق مختلف ، تطرّق إلى أسعار الحلويات بشكل عام وأسعار "المعمول" بشكل خاص ، مبيّنا أن ضعف الحركة الشرائية قد يؤدي إلى انخفاض أسعارها، في العديد من المحال، مشيرا إلى أن هنالك عددا من المحال تقدّم عروضا لغايات تشجيع المواطنين على الشراء.

 

" لقد تراجع إقبال المواطنين على شراء الحلويات منذ بدء جائحة كورونا ، نتيجة  للوضع المادي للأردنيين مقارنة بالسنوات الماضية "، وفق العواد .

 

 

 




 

 


 

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