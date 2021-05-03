العواد لـ الوكيل : أسعار المعمول قد تنخفض في عيد الفطر

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد، أن النقابة بصدد إصدار تعميم على كافة محال بيع الحلويات في المملكة ، لغايات الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية ، في عيد الفطر، إثر فيروس كورونا .

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وبين العواد ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الوضع الوبائي الراهن ، يتطلّب التشديد على كافة المنشآت الاقتصادية باتخاذ التدابير الصحية، خاصة في محال تشهد تهافتا من قبل المواطنين .

وفي سياق مختلف ، تطرّق إلى أسعار الحلويات بشكل عام وأسعار "المعمول" بشكل خاص ، مبيّنا أن ضعف الحركة الشرائية قد يؤدي إلى انخفاض أسعارها، في العديد من المحال، مشيرا إلى أن هنالك عددا من المحال تقدّم عروضا لغايات تشجيع المواطنين على الشراء.

" لقد تراجع إقبال المواطنين على شراء الحلويات منذ بدء جائحة كورونا ، نتيجة للوضع المادي للأردنيين مقارنة بالسنوات الماضية "، وفق العواد .