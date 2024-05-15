العيسوي: جهود الملك وجهت البوصلة الدولية للاهتمام بالقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وجهت البوصلة الدولية إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية ومعاناة القطاع وما يعانيه الأشقاء الفلسطينيين من قتل وتدمير بفعل آلة الحرب الإسرائيلية.



وقال العيسوي إن جلالة الملك يوظف كل الإمكانيات، وما يحظى به من مكانة دولية، لخدمة فلسطين وأهلها، ودعم قضيتهم العادلة ومساندة مساعيهم لنيل حقوق المشروعة، بإقامة دولتهم المستقلة القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.



وأضاف العيسوي، خلال لقائه اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من طلاب وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية في كلية حطين، ووفدا من شباب وشابات محافظة المفرق، في لقائين منفصلين، أن الرؤية الإستشرافية لجلالة الملك والقادرة على استثمار التحديات وتحويلها إلى فرص، تمكنت من إعطاء القضية الفلسطينية أولوية وحضورا قويا على الأجندة الدولية.



وأوضح العيسوي أن الأردن، وبتوجيهات ملكية مباشرة، مستمر في مساندة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين، وبذل الجهود بشكل مكثف للتخفيف من معاناتهم، على مختلف المستويات والأصعدة.

اضافة اعلان