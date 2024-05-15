الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

العيسوي: جهود الملك وجهت البوصلة الدولية للاهتمام بالقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني

سيناتور أميركي: يمكن ضرب غزة بقنابل خارقة للتحصينات بدل النووي

بايدن يدعو ترامب لمناظرتين متلفزتين

نتنياهو: نحن لسنا ولاية تابعة للولايات المتحدة

إسرائيل تقرر إرسال وفد لجلسة محكمة العدل

إصابة رئيس الوزراء السلوفاكي بطلق ناري

رويترز: مصر رفضت طلب إسرائيل فتح الحدود أمام سكان غزة

اردوغان: إسرائيل ستطمع بتركيا إذا هزمت حماس

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

مواطنون يشتكون توقف خدمات الكترونية للضمان الاجتماعي.. والمؤسسة توضح

الأربعاء، 15-05-2024 06:20 م

العيسوي: جهود الملك وجهت البوصلة الدولية للاهتمام بالقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني

0c249f9c-2c76-4f1c-afb9-6d0b07e269dd


الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وجهت البوصلة الدولية إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية ومعاناة القطاع وما يعانيه الأشقاء الفلسطينيين من قتل وتدمير بفعل آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال العيسوي إن جلالة الملك يوظف كل الإمكانيات، وما يحظى به من مكانة دولية، لخدمة فلسطين وأهلها، ودعم قضيتهم العادلة ومساندة مساعيهم لنيل حقوق المشروعة، بإقامة دولتهم المستقلة القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف العيسوي، خلال لقائه اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من طلاب وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية في كلية حطين، ووفدا من شباب وشابات محافظة المفرق، في لقائين منفصلين، أن الرؤية الإستشرافية لجلالة الملك والقادرة على استثمار التحديات وتحويلها إلى فرص، تمكنت من إعطاء القضية الفلسطينية أولوية وحضورا قويا على الأجندة  الدولية.

وأوضح العيسوي أن الأردن، وبتوجيهات ملكية مباشرة، مستمر في مساندة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين، وبذل الجهود بشكل مكثف للتخفيف من معاناتهم، على مختلف المستويات والأصعدة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

1715761228885

مياه العقبة تطلق حملات توعوية إلكترونية في محافظات الجنوب

62d27b443961a

مواطنون يشتكون توقف خدمات الكترونية للضمان الاجتماعي.. والمؤسسة توضح

WhatsApp Image 2024-05-15 at 3.54.58 PM

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق دورته الخامسة من مشروع الزمالة البرلمانية

607420e39f816

وزارة التربية: رفع قيمة الدعم المقدم للوجبة الغذائية المدرسية إلى 4.5 مليون دينار

5f4a2b9090bae

افتتاح المحطة الرئيسية لاستقبال غاز الريشة الجمعة المقبل

أخبار متعلقة
663c869eae990

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل شملت إيطاليا والولايات المتحدة

663946a7a3731

الملك يؤكد ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة

662a8e4ccc305

الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الراهنة

6627e2a72b584

الملك وأمير الكويت يؤكدان اعتزازهما بمستوى العلاقات بين البلدين

66262c2220114

الملك: الأردن يثبت دائما قدرته على النجاح بعزيمة الأردنيين وإصرارهم

4202415182813300477038

الملك يعزي آل نسمة وآل نرسيسيان