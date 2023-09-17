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الأحد، 17-09-2023 07:05 م

العيسوي يلتقي عددا من الوفود في الديوان الملكي الهاشمي

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الأحد الموافق 17-9-2023 عددًا من الوفود في الديوان الملكي الهاشمي حيث التقى وفد من اعضاء الهيئة الادارية واعضاء مجلس الامناء لنادي جبل المكبر المقدسي برئاسة الشيخ خالد محمود حسن الخلايلة الساحوري ، ووفد من اعضاء الاتحاد النسائي في محافظة البلقاء برئاسة السيدة لمياء ابو رمان،ووفد من جمعية ديوان عشيرة المحيسن برئاسة السيد احمد المحيسن ، ووفد من مجلس محافظة المفرق برئاسة السيد صالح طرقي الخشمان / رئيس مجلس المحافظة .

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