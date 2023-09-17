الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

للتعلم عن بعد وللمنصات التعليمية.. صدور مسودة نظام التعلّم الإلكتروني

إرادة ملكية سامية بـ الخصاونة والمعايطة والمجالي

قرار صادر عن مجلس الوزراء بصفة الاستعجال

إرادات ملكية سامية بـ الحنيطي وعبد الهادي والقرعان

قبول استقالة الدكتور محمد السعودي

قرار صادر عن مجلس الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

صدور إرادات ملكية سامية

نشر قانوني الملكية العقارية وحماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية

تركّيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية في العقبة - صور

الأحد، 17-09-2023 06:12 م

إرادات ملكية سامية بـ الحنيطي وعبد الهادي والقرعان

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين إياد محمود حسين عبد الهادي الموظف في الديوان الملكي الهاشمي بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارًا من 1 أيلول.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع علي جعفر علي الحنيطي الموظف في الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى اعتبارًا من 1 أيلول.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع وصفي عبد الكريم فارع القرعان الموظف في الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية من الفئة الأولى اعتبارًا من 1 أيلول.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
66

للتعلم عن بعد وللمنصات التعليمية.. صدور مسودة نظام التعلّم الإلكتروني

إرادة ملكية

إرادة ملكية سامية بـ الخصاونة والمعايطة والمجالي

الخصاونة

قرار صادر عن مجلس الوزراء بصفة الاستعجال

820236194159861092410

قبول استقالة الدكتور محمد السعودي

مبنى رئاسة الوزراء

قرار صادر عن مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

أخبار متعلقة
9202317122831589200398

صدور إرادات ملكية سامية

ارادة

صدور ارادة ملكية سامية

920239201627759480879

الملك يعزي عشيرة المعاني

1

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من شيوخ ووجهاء عشيرة المجالي

ظ

صدور إرادة ملكية سامية

9202114175929367599825

صدور إرادات ملكية سامية