إرادات ملكية سامية بـ الحنيطي وعبد الهادي والقرعان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين إياد محمود حسين عبد الهادي الموظف في الديوان الملكي الهاشمي بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارًا من 1 أيلول.



كما صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع علي جعفر علي الحنيطي الموظف في الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى اعتبارًا من 1 أيلول.



وصدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع وصفي عبد الكريم فارع القرعان الموظف في الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية من الفئة الأولى اعتبارًا من 1 أيلول.

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