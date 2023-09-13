الملك يعزي عشيرة الصوراني

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الأربعاء بالمرحومة دنيا ابنة القاضي محمد صالح الصوراني ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفية تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته.

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