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الأحد، 20-06-2021 04:03 م

الغذاء والدواء تسجل 1284 شكوى خلال 3 أشهر

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الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة تعاملت خلال الربع الأول من العام الحالي  2021 مع ما مجموعه (1651)  طلب شكوى واستفسار واقتراح وثناء سجل من قبل المواطنين عبر القنوات الرسمية المخصصة للتواصل مع المؤسسة.اضافة اعلان


 وأضاف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن الطلبات الواردة للمؤسسة تنوعت ما بين شكوى واستفسار واقتراح وثناء وبواقع  1284 شكوى، 393 استفسار، 8 اقتراحات و ثنائين.

وأوضح مهيدات أن الكوادر المختصة في شعبة الشكاوى - وحدة الشؤون القانونية تحيل البلاغات الواردة الى المديريات المعنية حسب اختصاص كل منها ، حيث أحالت 396 لمديرية الدواء، 130 لمديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات، 913 لمديرية المناطق،  176 لمديرية الغذاء، 13 لوحدة التبغ، 15 لمديرية الموارد البشرية والإدارية و 8 لمديرية المختبرات.

 وحول التجاوب مع البلاغات، بين مهيدات أنه تم إغلاق ومعالجة ما مجموعه ( 1377) شكوى وبنسبة (83٪) من المجموع الكلي للشكاوى الواردة فيما بلغت الشكاوى التي زالت قيد الإجراء والمتابعة (274) شكوى وبنسبة(17٪)

وأكد مهيدات أن المؤسسة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتجاوب مع أي شكوى ترد من قبل المواطنين كشركاء استراتيجيين للمؤسسة ولجهودها الرقابية في مسؤولية ضمان سلامة الغذاء ومأمونية وفعالية الدواء والمستلزمات والمواد

هذا وتهيب المؤسسة بالمواطنين عدم التهاون بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى أو استفسار والتواصل معها وعلى مدار أربع وعشرين ساعة في حال وجود شكاوى وملاحظات من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالمؤسسة والتي تشمل خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪0795632000 أو  بالحضور الشخصي وصندوق الشكاوي، بالإضافة الى قنوات التواصل الخاصة بتطبيق منصة بخدمتكم ومركز الإتصال الوطني 065008080

 




 

 


 

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