الغذاء والدواء: تفعيل خدمة الاستعلام عن المستلزمات الطبية

الوكيل الإخباري - حدثت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خدمة الاستعلام عن المستلزمات الطبية المسجلة لديها والتي تم استحداثها مؤخرا بتفعيل إمكانية الاستعلام من خلال اسم المادة الفعالة التي يحتوي عليها المستلزم الطبي.

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بدوره أوضح مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن التحديث جاء بهدف تبسيط ورفع جودة وكفاءة الخدمة وتمكين متلقي الخدمة من الاستعلام عن المستلزمات الطبية بسرعة وسهولة من خلال حصر قائمة المستلزمات المسجلة لهذه المواد الفعالة والبدائل المتوفرة في السوق المحلي وخاصة معقمات الأيدي والأسطح والحقن المفصلية وقطرات العيون المرطبة، مشيرا إلى سعي المؤسسة المستمر نحو التقييم والمتابعة الدورية للخدمات الإلكترونية المستحدثة والتوجه نحو أتمتة خدمات جديدة ضمن خطة التحول الإلكتروني الخاصة بالمؤسسة.



وتتوفر الخدمة التي حدثتها مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات بإشراف وحدة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمؤسسة على الرابط الإلكتروني : هنا



ويذكر أن المؤسسة نشرت على موقعها الإلكتروني نشرة تعريفية بآلية إنشاء اسم مستخدم جديد على نظام المواعيد الإلكتروني بهدف توضيحها لمتلقي الخدمة وتمكينهم من الاستفادة منها على أكمل وجه على الرابط: هنا

